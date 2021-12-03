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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Общероссийский протест фанатов: кому и зачем это нужно

03 Декабря 2021 • 23:37 Комментировать
Зенит
2:2
Ростов
окончен

Российский футбол продолжает подкидывать интересные сюжеты, не связанные с происходящим на поле. Теперь главными действующими лицами стали фанаты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о планируемом почти всероссийском протесте.

Как известно, российские власти хотят принять новый закон о Fan ID. Это новый документ, который станет обязательным для посещения футбольных матчей. Идея не нова, и отношение к ней разное. Обсуждать её сейчас – смысла нет, хотя тот факт, что даже в Госдуме есть разные мнения, доказывает, что не всё однозначно.

Фанаты, естественно, против. Все помнят, что во время чемпионата мира-2018 система сработала не идеально, многие не смогли попасть на футбол, хотя объективных причин не было. При этом оспорить этот запрет было нельзя.

Во время прошлого тура фанаты ЦСКА наглядно продемонстрировали свою позицию, что в итоге вылилось в массовые задержания со стороны полиции.

Фанаты российских клубов хоть и не любят друг друга, но в такой ситуации решили объединиться и массово заявили о том, что покинут трибуны стадиона в разное время во время ближайшего тура. Из 16 клубов не поддержали публично акцию поклонники «Ахмата», «Краснодара», «Сочи», «Химок» и «Уфы».

Интересно, как история провернулась накануне тура. Болельщики ЦСКА, которые выступили в качестве главных пострадавших и первыми объявили об уходе с трибун, в пятницу неожиданно выступили с заявлением, что у них нет претензий к руководству. В свою очередь фанаты «Зенита» рассказали, что им намекнули, что протестовать не стоит.

Футбольные фанаты в очередной раз демонстрируют себя как уникальная для России ячейка общества, которая умеет быстро договариваться, организовываться и не боится высказывать мнение. Для нынешней России – это небывалое умение. Тем ценнее тот факт, что фанаты между собой враждуют, но в общих целях умудряются быстро выработать общую позицию, когда что-то затрагивает их интересы.

Руководство Премьер-лиги успело заявить, что будет решать проблему, уже запланировано очередное очень важное совещание. Однако во всей ситуации хочется услышать ответ на другой вопрос. Руководство Премьер-лиги понимает, кем будут заполняться стадионы, если фанаты действительно перестанут ходить. Будем честны, порой от количества мата на трибунах уши действительно вянут, и детей по этой причине не всегда хочется приводить. Однако есть ли у Премьер-лиги какая-то чёткая программа (не просто уверенность на словах или надежда), кем заместить всех ультрас на трибунах? Кажется, что этого нет. В этой ситуации Премьер-лига должна сейчас первой выступать в защиту своих клиентов.

В ближайшем туре мы увидим пустующие сектора, что точно не прибавит зрелищности. На этом фоне разрешение пускать на стадион 70% зрителей выглядит некой издёвкой. Хотя, может, это и есть эксперимент: сколько людей будет к стартовому свистку и сколько – к финальному? Насколько исход станет заметным? Если стадионы опустеют, то это может стать основанием для непринятия закона о Fan ID. Если же на трибунах останется много народу, то это докажет, что активных ультрас хотя бы количественно можно будет заместить.

Андрей Центров

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04.12  14:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
04.12  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.56 4.4 5.8
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