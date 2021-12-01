​В лазарете «Зенита» остался один футболист

«Зенит» готовится к игре семнадцатого тура чемпионата России против «Ростова», которая пройдёт уже в пятницу. Рулевой питерской команды Сергей Семак высказался по поводу кадровой ситуации в команде. Слова тренера были приведены на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Семак выразил надежду на то, что в игре против «Ростова» сможет поучаствовать Вендел. Тренер «Зенита» отметил, что все полевые игроки команды готовятся к матчу. В лазарете остаётся только голкипер Станислав Крицюк.

«Зенит» после шестнадцати туров лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя в лице «Динамо» на четыре очка.