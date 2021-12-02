Болельщики «Зенита» поддержат протест фанатов

Всё больше фанатских объединений российских клубов намеревается бойкотировать матчи 17-го тура РПЛ. Всё началось с задержания полицией 408 болельщиков ЦСКА после игры с «Зенитом». «Армейские» фанаты в знак протеста отправятся на матч с «Крыльями Советов», где намерены уйти с сектора спустя несколько минут после стартового свистка. К этой инициативе присоединились ультрас самарской команды, «Спартака» и «Ростова».

Активные болельщики «Зенита» также покинут трибуны после 60 минут матча с «Ростовом», который состоится в пятницу. Объединение «Ландскрона» таким образом пытается «привлечь внимание к общей проблеме».