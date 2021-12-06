Орлов уверен, что «Зенит» засудили

Комментатор, болельщик «Зенита», Геннадий Орлов недоволен судейством в матче чемпионов России против «Ростова» в 17-м туре РПЛ. Тогда гости вели со счетом 2:0, но не удержали перевес, а в голевой атаке, которая завершилась эффектным прорывом Николая Комличенко можно было при желании зафиксировать два нарушения правил. Тем не менее, Алексей Матюнин и видеоассистенты засчитали гол.

- Это явный судейский ляп. Толчок в спину. Комличенко оказался мощнее и тяжелее Ракицкого, - отметил Орлов на «Радио Зенит».

Комментатор добавил, что такую ошибку вряд ли простят арбитру, а сам он не знает никого, кто бы считал, что мяч был забит чисто.

После этой потери очков «Зенит» может не стать «зимним чемпионом» РПЛ.