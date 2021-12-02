Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «сине-бело-голубыми» и «Ростовом».

«Зенит» - фаворит любого матча в нашем внутреннем чемпионате. Это не говорит о том, что «Зенит» обязательно выиграет, но они, однозначно, фавориты. В случае с «Ростовом», думаю, будет победа. Не думаю, что у питерцев возникнут какие-то проблемы в этом матче. Если удастся забить быстрый гол, то счёт в матче может быть вполне крупным. Конечно, у «Ростова» есть шансы. Чем ближе конец игры при положительном для них результате, тем шансы будут у них увеличиваться, конечно.

Не думаю, что мы увидим сильную ротацию в составе «Зенита». Играть будут все те же. Может быть, по ходу матча, если всё уже будет решено, кому-то из основных игроков Семак даст отдохнуть. Будут больше восстанавливаться перед заключительным матчем в Лиге чемпионов. В любом случае, в голове Семак и игру с «Челси» будет держать, но стартовый состав, думаю, будет максимально приближен к основному», - сказал Лепёхин.