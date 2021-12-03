Лепёхин: «Говорить о кризисе «Зенита» не стоит»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин подвел итоги поединка питерской команды с «Ростовом», в котором подопечные Сергея Семака не смогли набрать три очка. Эксперт отметил, что выдалась хорошая по содержанию игра. Он назвал подобные матчи редкостью для внутреннего первенства.

Что касается непосредственно «Зенита», то Лепёхин отказался называть последние результаты команды неудовлетворительными. «Ситуация такова, что и в чемпионате, и в Лиге Чемпионов клуб решает свои задачи. Может в игре и есть проблемы, но говорить о каком-то кризисе не стоит», - прокомментировал специалист ситуацию в интервью для Rusfootball.info,

Стоит уточнить, что теперь у московского «Динамо» есть шанс подобраться к лидеру РПЛ на расстояние в два очка перед очной встречей.