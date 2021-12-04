Болельщик «Спартака» Спиридонов: «У «Зенита» всегда лучшие судьи»

Волейболист Алексей Спиридонов, являющийся давним болельщиком московского «Спартака», поделился мнением о вчерашнем поединке петербургского «Зенита» против «Ростова». Спортсмен отметил работу судей в прошедшем матче.

«У «Зенита» всегда лучшие судьи. Не знаю, я не заметил ошибок в судействе», - приводит слова волейболиста «Спорт-экспресс».

Подопечные Сергея Семака уступали по ходу встречи со счетом 0:2, однако нашли в себе силы отыграться. Финальный свисток главного судьи зафиксировал ничейный результат – 2:2.

После вчерашней осечки «сине-бело-голубые» с 37 очками продолжают лидировать в РПЛ.