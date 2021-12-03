Байрамян — арбитру: Пенальти не было

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян после завершения поединка 17-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2) пообщался с главным судьей встречи Алексеем Матюниным.

«Там пенальти не было в наши ворота! Там сначала в грудь попало», — сказал Байрамян судье.

Счет был открыт на 9-й минуте поединка, когда Дмитрий Полоз реализовал 11-метровый. Вскоре Николай Комличенко удвоил преимущество гостей.

На 31-й минуте хозяева отыгрались. Ярослав Ракицкий забросил мяч в штрафную, Далер Кузяев головой сделал передачу на Клаудиньо, который с лёта пробил в дальнюю девятку. Затем Клаудиньо оформил дубль, точно пробив с пенальти.

«Зенит» набрал 37 очков и лидирует в таблице. «Ростов» (18) идет на 11-й строчке.