Работающий с «Зенитом» Сергей Семак не оплатил 95 штрафов ГИБДД. Об этом сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, большинство штрафов Сергей Семак получил на нарушение скоростного режима. Общая сумма задолженности составляет приблизительно 50 тысяч рублей. Отмечается, что некоторые штрафы «висят» уже три года.

В настоящий момент Сергей Семак готовит «Зенит» к матчу чемпионата России против «Ростова». Команды сыграют в семнадцатом туре Премьер-лиги в ближайшую пятницу, 3 декабря.

Добавим, что после шестнадцати туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая второе «Динамо» на четыре очка.