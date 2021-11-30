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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак не оплатил 95 штрафов ГИБДД

30 Ноября 2021 • 17:30 Комментировать (3)
Зенит
...
Ростов
1.23 6.50 12.00
03.12 19:00

Работающий с «Зенитом» Сергей Семак не оплатил 95 штрафов ГИБДД. Об этом сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, большинство штрафов Сергей Семак получил на нарушение скоростного режима. Общая сумма задолженности составляет приблизительно 50 тысяч рублей. Отмечается, что некоторые штрафы «висят» уже три года.

В настоящий момент Сергей Семак готовит «Зенит» к матчу чемпионата России против «Ростова». Команды сыграют в семнадцатом туре Премьер-лиги в ближайшую пятницу, 3 декабря.

Добавим, что после шестнадцати туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая второе «Динамо» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Баден
30 Ноября 2021 в 20:32
Как покинет пост тренера, тут и сказки конец..... ))
Wertygaz
30 Ноября 2021 в 20:05
Ничесе, а приставы чё совсем не работают? Если не оплатить штраф ГИБДД за первые 70 дней, он попадает к судебным приставам. А тут три года? Неужели ЗП не хватает? Болельщики может скинуться, а то казна государственная не пополняется)))
Biz_plan
30 Ноября 2021 в 17:48
на нары
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