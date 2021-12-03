​Игроки «Зенита» вышли на матч с щенками

Семнадцатый игровой день чемпионата России открылся в пятницу вечером в Санкт-Петербурге, где «Зенит» принимает «Ростов». Футболисты питерской команды обратили внимание общественности на проблему бездомных собак. «Сине-бело-голубые» вышли на поле «Газпром Арены» с щенками. «Собакам лучше дома!» - такое название носит эта социальная акция.

Следить за событиями матча между «Зенитом» и «Ростовом» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. Это последний домашний матч команды Сергея Семака в этом чемпионате.

На текущий момент «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая второе «Динамо» на три балла.