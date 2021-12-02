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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гамула: «У «Ростова» будут шансы против «Зенита» эксклюзив

02 Декабря 2021 • 22:26 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1.23 6.50 12.00
Через 19 ч. 23 мин.

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от противостояния между «Зенитом» и «желто-синими».

«Ростову» сейчас нечего терять, команда набирает ход. Я думаю, они покажут хорошую игру против «Зенита» и не будут бояться. «Зенит», конечно, фаворит по всём критериям. Но как бы там ни было, придётся потрудиться. Я уверен, что «Ростов» покажет хорошую игру.

Шансы есть у каждой команды всегда. Неважно, на каком месте она находится и против какого места играет. Тем более мы знаем, что «Ростов» - команда настроения такая. Если вспомнить игры со «Спартаком» и «Локомотивом», то там ростовчане показали хороший футбол. Думаю, с «Зенитом» они тоже покажут себя. За счет организации и настроя «Ростов» способен дать бой. Квалификация игроков у «Зенита» намного выше, но у любой команды есть шансы. Если сильная команда, в данном случае «Зенит», плохо настроится, то невозможно по ходу игры уже перестроиться. У «Ростова» будут шансы, и команда постарается их использовать», - сказал Гамула.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Игорь Гамула
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