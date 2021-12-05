Лучший форвард чемпионата России не уедет во Францию: Почему передумал Азмун

В 2021 году вокруг иранского форварда сложилась ситуация неопределённости. Казалось, Азмун так сильно расстроился, что не смог в летнее трансферное окно переехать в Европу, что в сентябре-ноябре практически перестал забивать. И дело не в том, что Сердар – плохой нападающий, а в его нестабильном настроении. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило перспективы Азмуна остаться в Санкт-Петербурге на следующий сезон.

Летом активнее всех в борьбе за форварда вёл себя «Лион», который недавно сообщил, что планирует подписать иранца следующим летом, когда у того закончится контракт с «Зенитом». В середине ноября стало известно, что питерский клуб предложил иранцу новый трудовой договор, но тот решил отказаться. Параллельно стало известно, что «Лион» будет готов предложить форварду контракт на четыре года. Казалось, теперь питерский этап карьеры Сердара точно близится к завершению. Однако недавнее интервью с Азмуном, которое появилось на официальном сайте «Зенита», говорит о том, что точку во взаимоотношениях пока ставить рано.

Сердар заявил, что в «Зените» он ощущает поддержку и от руководства, и от партнёров. По словам иранца, каждый футболист мечтает играть в топовой лиге, но он никогда не заявлял, что не хочет оставаться в Питере. Вполне вероятно, желание Азмуна играть в топ-лиге не такое сильное, как об этом сложилось впечатление. Возможно, футболист даёт клубу понять, что готов подписать новый контракт, но на более выгодных условиях, нежели были предложены в ноябре. Хорошим футболистам российские гранды готовы платить большую зарплату, и желание много зарабатывать может быть сильнее амбиций поиграть где-то в Германии или Италии.

Азмун находится в выигрышном положении. Он сильнейший нападающий чемпионата России, которого действительно хотят видеть в других лигах. Летом 2021 года Сердар едва не оказался в «Байере», но питерцы не нашли достойную замену. И если несколько месяцев назад иранец рвался в Европу, то сейчас его позиция не так категорична. Не исключено, что пришло осознание того, что таких тепличных условий больше нигде не будет.

«Зениту» это на руку. Стоимость футболиста удерживается на уровне 25 млн евро и в ближайшее время вряд ли будет падать. Через год Азмун будет всё так же востребован, как и сейчас. Если не будет какого-то форс-мажора, через год «Зенит» всё так же сможет продать этот ценный актив. Клубу из Санкт-Петербурга важно переподписать футболиста, чтобы он летом не ушёл бесплатно. Несмотря на то, что осенью Азмун был далёк от идеала, его статистику в РПЛ нельзя назвать провальной – 7 голов в 15 матчах. Через какое-то время риторика Азмуна в очередной раз может измениться, но сейчас, похоже, он не готов жертвовать комфортом ради желания попробовать свои силы в одной из топ-5 лиг.

Владислав АВРАМЕНКО