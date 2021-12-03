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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два шикарных гола и два пенальти: «Зенит» не смог обыграть «Ростов» на своём поле

03 Декабря 2021 • 20:56 Комментировать (11)
Зенит
2:2
Ростов
окончен

В рамках 17-го тура РПЛ чемпион России «Зенит» принимал «Ростов».

Протокол игры  
Зенит 2:2 Ростов
    11' Полоз Дмитрий (0:1)
    25' Комличенко Николай (0:2)
(1:2) Клаудиньо 31'    
(2:2) Клаудиньо 69'    
Кержаков Михаил Караваев Вячеслав Чистяков Дмитрий   9'   37' (Ловрен Деян (   37') Ракицкий Ярослав   27' Дуглас Сантос Кузяев Далер   79' (Мостовой Андрей (   79') Вендел Маркус Малком Филипе   46' (Барриос Вилмар (   46') Ерохин Александр   42'   46' (Азмун Сердар (   46') Клаудиньо   78' Дзюба Артём   84' (Сутормин Алексей (   84'   86')
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Оздоев Магомед Бязров Давид Кравцов Кирилл Круговой Данил Кузнецов Даниил
Песьяков Сергей Терентьев Денис   59'   70' (Лангович Андрей (   70') Баштуш Бартоломеу Осипенко Максим Калинин Игорь   61' Полоз Дмитрий   79' (Фольмер Кирилл (   79') Мелёхин Виктор   80'   83' (Сухомлинов Данила (   83') Глебов Данил   29' Байрамян Хорен Алмквист Понтус Комличенко Николай   54'   70' (Соу Али (   70')
Запасные: Тугарев Роман Щетинин Кирилл Хаджикадунич Деннис Мухин Александр Бабурин Егор Турищев Максим Рудаков Максим
03 декабря. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Открывать тур выпало «Зениту», которому в будни играть заключительный матч в групповом раунде Лиги чемпионов. Но в декабре мы видим тот редкий случай, когда еврокубки – в радость и они менее важны, чем РПЛ. «Зенит» обеспечил себе плей-офф Лиги Европы, выше и ниже третьего места не сдвинется, так что можно просто насладиться домашней игрой с «Челси». А в качестве разминки на «Газпром Арену» приехал «Ростов», матч с которым как раз имел большое турнирное значение.

До зимней паузы всего два тура, «Зениту» явно хочется увеличить отрыв, который и так хорош. По сути, преследует чемпиона только «Динамо» (4 очка отставания), «Сочи» (8 очков) уже вряд ли можно назвать реальным соперником. К игре против «Ростова» восстановились все полевые футболисты «Зенита», и Семак выбрал схему с Дзюбой на острие и тремя бразильцами на подмоге – Клаудиньо, Вендел и Малком.

Однако на первых минутах говорить о себе заставила атака «Ростова», ведь шикарный разрезающий пас Байрамяна и прорыв Алмквиста недозволенным приёмом завершил Чистяков. Жёлтая карточка Дмитрию и пенальти, который реализовал его тёзка – Полоз, пробивший в «девятку». После пропущенного мяча футболисты «Зенита» почти не покидали чужую половину поля. Мог сравнивать счёт виновник «торжества» Чистяков, но после подачи Ракицкого от угла поля пробил рядом со штангой.

Зато «Ростов» не разменивался и забил второй. Николай Комличенко корпусом оттёр Ракицкого и с лёту пробил над Кержаковым, записав на свой счёт очень красивый мяч. Долго шли споры насчёт его легитимности, но в итоге гол форварда «Ростова» был засчитан. Также, как и ответ «Зенита» через 5 минут. Ракицкий с левого фланга выполнил мягкий зарос в штрафную, Далер Кузяев головой сбросил мяч на Клаудиньо, а тот в касание эффектно пальнул в дальний угол – 1:2.

Ещё до перерыва мог «Зенит» счёт сравнивать, но геометрически выверенная атака с отличным прострелом Малкома накрылась ударом Ерохина – с линии вратарской мимо ворот. Но счёт сравнялся только во втором тайме, когда был назначен второй пенальти. И опять в эпизоде участвовал Алмквист, рукой остановивший удар Караваева. Клаудиньо с «точки» оформил дубль – 2:2. Ещё до этого на поле появились Барриос и Азмун, явно освеживший атаку «Зенита» и чуть не забивший в свои ворота после подачи Калинина.

В концовке матча питерцы знатно поддавили гостей. Много забросов, движения, прострелов, но сумбур мешал создавать опасные моменты, да и «Ростов» неплохо оборонялся. Заслужили южане один балл в Санкт-Петербурге, довольно неожиданно притормозив чемпиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
ингерман
03 Декабря 2021 в 21:39
ай не удалося мач глянуц.. но думаю шо опяц флегма чёй-та начудила.. )))
Роман Мамедов
03 Декабря 2021 в 21:28
Рпл это коррупция>))))
Роман Мамедов
03 Декабря 2021 в 21:20
Не ну вы видели эту коррупцию ??
Пух Винни
03 Декабря 2021 в 21:06
Судья просто клоун! Причем смешил обе стороны поочереди. Болел конечно за Зенит, но немного не доработал. Но несколько десятков простейших ошибок за матч это конечно еще тот уровень.
Урзюм
03 Декабря 2021 в 21:05
Сидоры. На букву Пы.
Ne gustа
03 Декабря 2021 в 21:01
Айненей,Зенит маладца. Характер как у настоящих жителей полей и степей. Ото так пропустили а для того шобы забить и показать силушку свою .
Роман Мамедов
03 Декабря 2021 в 21:32
В еврокубках Зина всё равно тонет
Kostet
03 Декабря 2021 в 20:59
Поздравляю Матюнина с новосельем.Хотя нет,не дотянул,ну на тачку новую хватит точно.
Zenituwka
03 Декабря 2021 в 21:00
Думаешь он в Ростов собрался переехать?
Kostet
03 Декабря 2021 в 21:01
Ну да до Москвы не дотянул,в Ростове хватит на квартиру.
Роман Мамедов
03 Декабря 2021 в 21:22
Рашка корумпирована и Рашка недогосударство)))
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окончен Зенит 2:2 Ростов
04.12  14:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
04.12  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.56 4.4 5.8
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