Два шикарных гола и два пенальти: «Зенит» не смог обыграть «Ростов» на своём поле

В рамках 17-го тура РПЛ чемпион России «Зенит» принимал «Ростов».

Открывать тур выпало «Зениту», которому в будни играть заключительный матч в групповом раунде Лиги чемпионов. Но в декабре мы видим тот редкий случай, когда еврокубки – в радость и они менее важны, чем РПЛ. «Зенит» обеспечил себе плей-офф Лиги Европы, выше и ниже третьего места не сдвинется, так что можно просто насладиться домашней игрой с «Челси». А в качестве разминки на «Газпром Арену» приехал «Ростов», матч с которым как раз имел большое турнирное значение.

До зимней паузы всего два тура, «Зениту» явно хочется увеличить отрыв, который и так хорош. По сути, преследует чемпиона только «Динамо» (4 очка отставания), «Сочи» (8 очков) уже вряд ли можно назвать реальным соперником. К игре против «Ростова» восстановились все полевые футболисты «Зенита», и Семак выбрал схему с Дзюбой на острие и тремя бразильцами на подмоге – Клаудиньо, Вендел и Малком.

Однако на первых минутах говорить о себе заставила атака «Ростова», ведь шикарный разрезающий пас Байрамяна и прорыв Алмквиста недозволенным приёмом завершил Чистяков. Жёлтая карточка Дмитрию и пенальти, который реализовал его тёзка – Полоз, пробивший в «девятку». После пропущенного мяча футболисты «Зенита» почти не покидали чужую половину поля. Мог сравнивать счёт виновник «торжества» Чистяков, но после подачи Ракицкого от угла поля пробил рядом со штангой.

Зато «Ростов» не разменивался и забил второй. Николай Комличенко корпусом оттёр Ракицкого и с лёту пробил над Кержаковым, записав на свой счёт очень красивый мяч. Долго шли споры насчёт его легитимности, но в итоге гол форварда «Ростова» был засчитан. Также, как и ответ «Зенита» через 5 минут. Ракицкий с левого фланга выполнил мягкий зарос в штрафную, Далер Кузяев головой сбросил мяч на Клаудиньо, а тот в касание эффектно пальнул в дальний угол – 1:2.

Ещё до перерыва мог «Зенит» счёт сравнивать, но геометрически выверенная атака с отличным прострелом Малкома накрылась ударом Ерохина – с линии вратарской мимо ворот. Но счёт сравнялся только во втором тайме, когда был назначен второй пенальти. И опять в эпизоде участвовал Алмквист, рукой остановивший удар Караваева. Клаудиньо с «точки» оформил дубль – 2:2. Ещё до этого на поле появились Барриос и Азмун, явно освеживший атаку «Зенита» и чуть не забивший в свои ворота после подачи Калинина.

В концовке матча питерцы знатно поддавили гостей. Много забросов, движения, прострелов, но сумбур мешал создавать опасные моменты, да и «Ростов» неплохо оборонялся. Заслужили южане один балл в Санкт-Петербурге, довольно неожиданно притормозив чемпиона.