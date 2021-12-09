ЭСК РФС: Комличенко фолил на Ракицком перед голевым ударом по воротам «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку решению арбитра матча «Зенит» - «Ростов» (2:2) Алексею Матюнина засчитать второй мяч в ворота чемпионов России. Тогда ростовчане отобрали мяч в центре поля с возможным фолом и быстро адресовали его на ход Николаю Комличенко, форвард оттер Ярослава Ракицкого и красиво пробил над голкипером под перекладину, сделав счет 2:0. Несмотря на все протесты зенитовцев Матюнин засчитал этот гол.

Как сообщает официальный сайт РФС, ЭСК признала ошибочным решение это решение судьи. Эксперты считают, что Комличенко нарушил правила в борьбе с Ракицким.