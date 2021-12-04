Азмун повторил свой антирекорд в «Зените»

Иранский форвард Сердар Азмун проводит неудачный отрезок сезона. Нападающий не может отличиться голом за петербургский «Зенит» в пяти подряд поединках российской Премьер-лиги, сообщается в твиттер-аккаунте OptaIvan. Он повторил свою самую длительную безголевую серию в РПЛ в составе «сине-бело-голубых».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 26-летний бомбардир отметился семью забитыми мячами (один – с пенальти) и одной результативной передачей.

Контракт Сердара с клубом истекает летом следующего года. В СМИ активно муссируются слухи о переезде игрока в Европу. Интерес к нему проявляют «Лион» и «Эвертон».