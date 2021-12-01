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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» хочет зимой продать Азмуна в «Лион» и взять его в аренду до конца сезона слухи

01 Декабря 2021 • 22:18 Комментировать
Лион
0:0
Реймс
1.50 4.40 6.60
перерыв

По всей видимости, питерский «Зенит» планирует извлечь всю возможную пользу из трансфера форварда Сердара Азмуна. Помимо того, что российский клуб хочет зимой получить деньги за переход иранца в «Лион», руководство попытается договориться о полугодичной аренде футболиста.

Подобными данными поделились журналисты французского издания Le Quotidien du Sport – согласно источнику, «Зенит» считает нападающего ключевой фигурой в своем составе, поэтому надеется сохранить его до конца текущего сезона.

Впрочем, если Азмуна не продадут в январе, то уже следующим летом он уйдет в качестве свободного агента. Пока неизвестно, согласится ли «Лион» на предоставленные условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун
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