По всей видимости, питерский «Зенит» планирует извлечь всю возможную пользу из трансфера форварда Сердара Азмуна. Помимо того, что российский клуб хочет зимой получить деньги за переход иранца в «Лион», руководство попытается договориться о полугодичной аренде футболиста.

Подобными данными поделились журналисты французского издания Le Quotidien du Sport – согласно источнику, «Зенит» считает нападающего ключевой фигурой в своем составе, поэтому надеется сохранить его до конца текущего сезона.

Впрочем, если Азмуна не продадут в январе, то уже следующим летом он уйдет в качестве свободного агента. Пока неизвестно, согласится ли «Лион» на предоставленные условия.