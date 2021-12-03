Почему болельщики «Ростова» ушли с трибун

В российском футболе официально стартовала акция протеста фанатов. После задержания 408 болельщиков ЦСКА после домашнего матча с «армейцами» фанаты большинства клубов Премьер-лиги решили продемонстрировать свое отношение к произошедшему и покинуть свои секторы по ходу матчей 17-го тура.

Первыми с трибун ушли ростовские болельщики, которые закончили смотреть футбол на 19-й минуте и 30-й секунде. Таким образом, команда Виталия Кафанова первой осталась без поддержки активных болельщиков.

Матч «Зенит» - «Ростов» начался в 19:00. Текстовая трансляция проходит на LiveResult.ru.