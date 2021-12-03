Малком не стал звездой РПЛ: Что ему мешает раскрыться в «Зените»

В 2019 году питерский клуб провернул громкий трансфер, выложив 40 млн евро за Малкома. Ожидания от новичка были самые высокие, ведь футболист пришёл из «Барселоны». Однако бразилец не стал лидером «Зенита» и не усилил клуб должным образом в Лиге чемпионов. 10 мячей за три неполных сезона – далеко не те цифры, которые хотели увидеть в Санкт-Петербурге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось в причинах, которые мешают Малкому стать звездой РПЛ.

Травмы

За то время, которое бразилец провёл в России, он шесть с половиной месяцев был в лазарете. В «Барсе» у Малкома не было серьёзных повреждений, тогда как в «Зените» игрок выбывал из строя в среднем на полтора месяца, после чего долго не мог набрать форму. По словам тренера «Зенита» по физической подготовке Андреа Сканавино, в Европе игроки преодолевают расстояния в среднем в три раза меньше, нежели в России. Из-за этого организм пребывает в стрессе. И нельзя сказать, что Сканавино пытается кого-то оправдать. Достаточно посмотреть на выступления Малкома на Олимпиаде в Токио. Более двух недель Малком тренировался и играл в одном городе, при этом находился в отличной форме. Стоило ему вернуться в Россию, были неплохие 3-4 матча, после чего наступил серьёзный спад.

Слабый чемпионат и характер

Когда игрок из сильной лиги переходит в чемпионат послабее, срабатывает его менталитет – он начинает подстраиваться под новую интенсивность, и невольно падают требования к себе. Деян Ловрен – один из тех, кто не побоялся это сказать. Хорват говорил, что с такими скоростями, как в чемпионате России, можно деградировать. Похоже, именно это и случилось с Малкомом.

Общий уровень футболистов в РПЛ не впечатляет. Вместо того чтобы играть против Бензема и Гризманна, приходится противостоять Рассказову и Литвинову. Обученный футболист, многое умевший до этого, начинает всё забывать и деградировать. И это происходит практически со всеми легионерами, которые переезжают из топ-5 лиг. Достаточно вспомнить и Халка, который, прежде чем стать лидером «Зенита», долго не мог освоиться и хотел уйти. В условиях слабого чемпионата многое зависит от характера. Будет ли Малком пахать весь сезон, играя против слабых конкурентов? Похоже, что нет.

Тактика команды и слабые партнёры в атаке

Главный тренер питерского клуба заставляет игроков атаки отрабатывать в защите: при потере мяча, на стандартах, прессинговать. Малкома это тоже касается. В какой-то мере, тратя силы на оборону, бразилец не может полностью реализовать свой атакующий потенциал. Малком лучше всех в коллективе использует свободное пространство, учитывая его скорость и координированность. А вот в плотной защите и единоборствах пользы от него мало. Одна из причин – небольшой рост (171 см). Когда Малком играл в «Бордо», он ждал мяч и продвигал его в финальную треть за счёт индивидуального мастерства. Если же не успевал этого сделать, тогда соперники оттесняли его корпусом или били по ногам. Бразильцу важно иметь хорошую стартовую позицию, чтобы успеть убежать. Когда же Семак заставляет его располагаться низко, в такой ситуации свободное пространство найти сложно.

Партнёры в атаке – ещё одна причина, почему Малком скис. Дзюба – медленный нападающий, который неэффективен в игре через длинные забросы. Если Малком уже продумывает следующее действие, в это время Артём не успевает за рывком вингера. Лучше с Малкомом взаимодействует Азмун, но только на уровне чемпионата России, тогда как в Лиге чемпионов иранец выглядит тускло. Из-за неудачных приёмов в матчах с «Ювентусом» и «Челси» питерцы никак не могли пройти через центр.

Что делать «Зениту»?

Эффективность Малкома может и будет выше, если у «Зенита» появится новый хороший форвард. Наверняка он будет, учитывая истекающие контракты Азмуна и Дзюбы. На кого стоит обратить внимание? Точно не на футболистов, играющих в топ-5 лигах. Артур Кабрал из «Базеля» – прекрасный вариант. Соотечественник Малкома цепляется за мячи, имеет отличный дальний удар, хорошо обращается с мячом и регулярно забивает головой. В чемпионате Швейцарии форвард забивает в среднем более 1 гола за 90 минут. В сентябре в «Зените» мог оказаться Альфредо Морелос из «Рейнджерс», но переход не состоялся. Морелос – тоже цепкий форвард, умеет поставить корпус и хорош в завершении. Стоимость этих футболистов – 10-15 млн евро. Для «Зенита» вполне адекватные деньги. А если вместе с новым форвардом новыми красками заиграет ещё и Малком, в таком случае решатся многие проблемы Семака в атаке.

Владислав АВРАМЕНКО