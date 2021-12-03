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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почему болельщики «Зенита» ушли с трибун

03 Декабря 2021 • 20:23 Комментировать (1)
Зенит
2:2
Ростов
окончен

Болельщики клубов Российской Премьер-лиги продолжают акцию протеста против действий полиции после матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит». В воскресенье более четырех сотен болельщиков задержали органы правопорядка, чтобы определить имена нарушителей правопорядка на фанатском секторе.

В матче «Зенит» - «Ростов» ультрас гостей ушли с трибун на 20-й минуте, поддержав таким образом болельщиков ЦСКА. Как и было запланировано ранее, их примеру последовали фанаты «Зенита» на 60-й минуте. В запланированных на субботу и воскресенье матчах РПЛ планируют поддержать акцию болельщики еще девяти клубов.

Текстовый онлайн матча «Зенит» - «Ростов» проходит на LiveResult.ru.

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Комментарии (1)
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Id152079006
03 Декабря 2021 в 20:32
Молодцы!!!
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окончен Зенит 2:2 Ростов
04.12  14:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
04.12  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.56 4.4 5.8
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