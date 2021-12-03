Почему болельщики «Зенита» ушли с трибун

Болельщики клубов Российской Премьер-лиги продолжают акцию протеста против действий полиции после матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит». В воскресенье более четырех сотен болельщиков задержали органы правопорядка, чтобы определить имена нарушителей правопорядка на фанатском секторе.

В матче «Зенит» - «Ростов» ультрас гостей ушли с трибун на 20-й минуте, поддержав таким образом болельщиков ЦСКА. Как и было запланировано ранее, их примеру последовали фанаты «Зенита» на 60-й минуте. В запланированных на субботу и воскресенье матчах РПЛ планируют поддержать акцию болельщики еще девяти клубов.

Текстовый онлайн матча «Зенит» - «Ростов» проходит на LiveResult.ru.