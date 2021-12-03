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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Он уже всё»: Орлов прокомментировал игру Дзюбы

03 Декабря 2021 • 22:17 Комментировать
Зенит
2:2
Ростов
окончен

Комментатор Геннадий Орлов поделился своими впечатлениями от итогов матча между «Зенитом» и «Ростовом», который закончился результативной ничьей. В частности, эксперт обратил внимание на игру нападающего Артёма Дзюбы, указав на проблемы футболиста со скоростью и количеством проигранных единоборств.

«Ну он уже всё... Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером», - оценил Орлов выступление игрока в разговоре со «Спорт-Экспрессом». Специалист также призвал тренерский штаб сборной обратить внимание на кандидатуру форварда «Динамо» Вячеслава Грулёва, который, по его мнению, выглядит предпочтительнее и Дзюбы, и Фёдора Смолова.

К тому же, эксперт дал совет наставнику Сергею Семаку на следующий матч с динамовцами: «Только Дзюбу не надо выпускать с первой минуты. Есть же Азмун, пусть он и начинает».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Артём Дзюба
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