«Он уже всё»: Орлов прокомментировал игру Дзюбы

Комментатор Геннадий Орлов поделился своими впечатлениями от итогов матча между «Зенитом» и «Ростовом», который закончился результативной ничьей. В частности, эксперт обратил внимание на игру нападающего Артёма Дзюбы, указав на проблемы футболиста со скоростью и количеством проигранных единоборств.

«Ну он уже всё... Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером», - оценил Орлов выступление игрока в разговоре со «Спорт-Экспрессом». Специалист также призвал тренерский штаб сборной обратить внимание на кандидатуру форварда «Динамо» Вячеслава Грулёва, который, по его мнению, выглядит предпочтительнее и Дзюбы, и Фёдора Смолова.

К тому же, эксперт дал совет наставнику Сергею Семаку на следующий матч с динамовцами: «Только Дзюбу не надо выпускать с первой минуты. Есть же Азмун, пусть он и начинает».