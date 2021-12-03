​«Зенит» давит на своих фанатов из-за готовящейся акции протеста

Фанаты большинства клубов Премьер-лиги России поддержали акцию фанатов ЦСКА и покинут трибуны по ходу ближайших матчей. Фанаты «Зенита» тоже проявили солидарность, хотя питерскому клубу это не нравится.

Как сообщает в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» журналист Иван Карпов, «Зенит» давит на своих активных фанатов, желая, чтобы они не поддерживали акцию. По данным источника, позиция клуба достаточно жёсткая: фанатам, которые покинут трибуну, обещают «бан».

«Зенит» свой ближайший домашний матч проведёт уже сегодня, 3 декабря. Команда Сергея Семака сыграет против «Ростова». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.