Сёмин: «Ростов» показал очень хорошую игру в Санкт-Петербурге

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 17-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом». Команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 2:2.

По мнению специалиста, гости выглядели достойно и заслужили ничью.

«Ростов» очень хорошую игру показал: играли сбалансированно в обороне, а также были достаточно хорошие атаки и контратаки. Я думаю, что «Ростов» закономерно завоевал очко. Против «Зенита» играть сложно, другие команды с крупным счётом проигрывали», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Счет был открыт на 9-й минуте поединка, когда Дмитрий Полоз реализовал 11-метровый. Вскоре Николай Комличенко удвоил преимущество гостей.

На 31-й минуте хозяева отыгрались. Ярослав Ракицкий забросил мяч в штрафную, Далер Кузяев головой сделал передачу на Клаудиньо, который с лёта пробил в дальнюю девятку. Затем Клаудиньо оформил дубль, точно пробив с пенальти.

«Зенит» набрал 37 очков и лидирует в таблице. «Ростов» (18) идет на 11-й строчке.