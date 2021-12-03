Семак недоволен тем, что «Ростов» каждый мяч вводил в игру по 40 секунд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:2).

- Мы очень плохо начали игру, может, минут 20. Что касается остроты, агрессивности, скорости, во многих аспектах. Что касается обороны, то здесь за матч, если брать созданные моменты у наших ворот, то грубые ошибки допустили в обороне при первом и втором мячах. По сути, из опасных моментов был навес в концовке, который с рикошетом отскочил к Азмуну, это, наверное, был единственный опасный момент.

Что касается нашей атаки, создавали и создали достаточно для победы сегодня, но, к сожалению, в концовке нам не хватило последнего паса, более явных моментов. Хотя имели большое территориальное преимущество, поэтому очень жаль, что мы сегодня не смогли победить, очень хотелось. Ну и игра такая разбилась, потому что все-таки такие матчи нужно проводить более интенсивно. С самого начала матча каждый ввод мяча по 40 секунд. Понятно, что команда соперника пытается сбивать игру, но нужно ускорять темп игры, чтобы она была интереснее, чтобы было больше игрового времени, потому что к такой игре было добавлено очень мало.

- Вы вернулись к схеме с 4 защитниками, почему выбрали такую схему? И выбор исполнителей: почему Ерохин, а не Азмун, почему Чистяков, а не Ловрен, и почему Барриос в запасе?

- Что касается самой схемы, Чистяков пропускает следующий матч. Нам нужно защитников постараться сохранить свежими, и мы пытались распределить, потому что в матче с ЦСКА у нас не хватало давления в атаке. Мы мало контролировали мяч, больше оборонялись. С выходом Саши Ерохина мы стали более активно встречать вверху и количеством, и качеством. С точки зрения контроля мяча сегодня было гораздо лучше.

Что касается схемы и выхода Чистякова, а не Ловрена. Замена Чистякова связана с карточкой, прежде всего, потому что в любой момент это могло повлиять на количественный состав нашей команды. Что касается полузащитников, Барриос - футболист, который играет очень много. По тренировочному процессу видно было, что он чуть подустал. Я думаю, что Вендел и Кузяев - игроки более атакующего плана. С позиционным преимуществом нам как раз такие игроки и нужны были. Что касается Сердара и Артёма, здесь Сердар выпал из тренировочного цикла, и той работы, которая ему нужна, сейчас не хватает, чтобы быть в хорошей форме. Против ЦСКА он сыграл, сейчас сыграл тоже немного. Надеюсь, что он через игры будет выглядеть посвежее к двум оставшимся матчам.