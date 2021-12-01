​Семак рассказал о влиянии снегопада на подготовку «Зенита»

«Зенит» готовится к последнему домашнему матчу Премьер-лиги в 2021 году – в пятницу, 3 декабря, питерцы примут «Ростов». Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак сказал несколько слов о том, как снегопад влияет на подготовку команды к матчу.

По словам Семака, снегопад приводит к изменениям в плане и режиме тренировочных занятий команды.

«Нам приходится отказываться от некоторых упражнений, которые можно было делать в более приемлемых погодных условиях», - высказался Семак, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

После шестнадцати игровых дней Премьер-лиги «Зенит» располагается на вершине таблицы с отрывом от второго места в четыре очка.