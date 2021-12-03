Кавазашвили: В сложных ситуациях Дзюба всегда показывает, что умеет играть очень высокоэффективно

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры Артёма Дзюбы в последних поединках.

Ранее «Зенит» и «Ростов» в Санкт-Петербурге сыграли вничью 2:2.

«Игра Дзюбы в поединке с «Ростовом»? Он действовал не так, как хотелось. Защитники «Ростова» не дали ему пространства. Однако в сложных ситуациях Артём всегда показывает, что умеет играть очень высокоэффективно.

Он еще будет играть, поверьте мне. Если Карпин вызовет Дзюбу на стыковые матчи, то он очень поможет», - цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба в 17 поединках РПЛ забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач.