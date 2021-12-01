​Семак назвал сильные стороны «Ростова»

В ближайшую пятницу «Зенит» примет «Ростов» в рамках семнадцатого тура чемпионата России. Наставник питерской команды Сергей Семак дал комментарий по поводу соперника.

«Команда играет высоко, агрессивно, с большим объёмом движения, единоборств, показывает хорошую интенсивность», - слова Семака приводятся на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Семак отметил, что «Зениту» важно подготовиться в физическом плане.

Стартовый свисток в матче «Зенит» - «Ростов» будет дан 3 декабря в 19:00 по московскому времени. Отметим, что в первом круге питерцы обыграли ростовчан на выезде со счётом 4:2.