Боярский рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - «Ростов»

В пятницу, 3 декабря, состоится поединок 17-го тура российской Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Ростовом». Своими ожиданиями от встречи поделился давний болельщик «сине-бело-голубых» Михаил Боярский.

«Конечно, сегодня «Зенит» победит! У меня нет никаких сомнений. Пойду на стадион, буду болеть за команду», - приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».

Стартовый свисток на стадионе «Газпром Арена» прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии сегодняшнего поединка подопечные Сергея Семака единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата России, а «жёлто-синие» идут на 11-й позиции.