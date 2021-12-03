Захарян не считает, что Питер доминирует над Москвой в футболе

«Зенит» выиграл три последних чемпионских титула, а также выиграл три из четырёх матчей против московских команд в первом круге РПЛ. Тем не менее, Арсен Захарян не считает, что Санкт-Петербург доминирует над Москвой в футболе.

«Это не так, точно. Да, «Зенит» команда с мастерами, у них на каждой позиции топ-игрок. Но их можно побеждать», - высказался Захарян в ходе интервью для sport24.

Захарян отметил, что в недавнем матче против «Зенита» были отрезки, когда «Динамо» оказывало давление, но москвичам реализовать свои моменты не удалось, в отличие соперника. В этом, как считает Захарян, и заключается сила «Зенита».

«Динамо» и «Зенит» встретятся снова 12 декабря в Москве. Для команд это будет последняя игра в 2021 году.