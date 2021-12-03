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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» назвал состав на матч с «Ростовом»: Дзюба и Вендел в основе, Азмун и Ловрен в запасе

03 Декабря 2021 • 18:05 Комментировать
Зенит
0:1
Ростов
1.25 7.00 12.00
1-й тайм

Программу 17-го тура чемпионата России в пятницу вечером будут открывать «Зенит» и «Ростова». Наставник питерской команды Сергей Семак решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ерохин, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

Стоит сказать, что в запасе остались Деян Ловрен и Сердар Азмун. А вот Артём Дзюба и восстановившийся Вендел выйдут на футбольное поле с первых минут.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.

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Зенит
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Идет 17 минута Зенит 0:1 Ростов 1.38 5.4 7.6
04.12  14:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
04.12  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.56 4.4 5.8
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