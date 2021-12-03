​«Зенит» назвал состав на матч с «Ростовом»: Дзюба и Вендел в основе, Азмун и Ловрен в запасе

Программу 17-го тура чемпионата России в пятницу вечером будут открывать «Зенит» и «Ростова». Наставник питерской команды Сергей Семак решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ерохин, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

Стоит сказать, что в запасе остались Деян Ловрен и Сердар Азмун. А вот Артём Дзюба и восстановившийся Вендел выйдут на футбольное поле с первых минут.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.