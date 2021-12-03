Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Зенитом» и «Ростовом».

«Удивил немного ничейный результат. Я примерно такую игру предполагал, говорил, что если «Зенит» выиграет, то с разницей в один мяч. «Ростов» имел хорошее преимущество 2:0, первые минут тридцать «Зенит» ещё приходил в себя от этого. А в конце игры «Ростов» уже мог и проиграть, это было бы совсем обидно. Ростовчане думали о том, как отстоять, хотя можно было сыграть поспокойнее и похладнокровнее. Поэтому «Зенит» и душил. У них даже моменты были, чтобы выиграть.

Пенальти в ворота «Ростова» был спорным. Я бы сказал, что это больше нет, чем да. После неудачного удара мяч попал в грудь, а от груди коснулся пальцев. Человек лежал, а не играл рукой. Для меня это не пенальти. Пусть правила всеми судьями трактуются по-разному: захотели - свистнули, захотели - нет. Очень спорный момент.

То, что «Ростов» не смог удержать счёт, это недостаток мастерства. Была паника. Даже Полоз и Алмквист, хорошо начавшие, выпали из игры. Хорошо, что защитники бились. «Зенит» был в конце даже ближе к победе, а ведь проигрывал 0:2. Но сегодня «Зенит» потерял, а «Ростов» приобрёл», - сказал Мостовой.