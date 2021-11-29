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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оздоев: 90% футболистов в России не смогут так принять мяч, как Дзюба

29 Ноября 2021 • 18:30 Комментировать (4)
Зенит
...
Ростов
1.35 5.10 8.60
03.12 19:00

После восстановления от серьезной травмы полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал обширное интервью, в котором затронул множество тем. Одной из таковых стала игра его партнера по команде Артёма Дзюбы, который в последнее время часто подвергается критике.

Оздоев заявил, что он не согласен с негативными высказываниями о бывшем капитане сборной России. В разговоре со Sports.ru он объяснил, почему считает Дзюбу хорошим нападающим.

«Не знаю, с чего вообще пошло, что Дзюба – бревно. Я думаю, 90% футболистов в России не примут те мячи, которые принимает Артем, как он работает ногами», - подчеркнул Оздоев.

Также хавбек отметил рекорд лидера «Зенита» по голам РПЛ, который, по его мнению, не смог бы побить рядовой форвард.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Магомед Оздоев
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Юбор
29 Ноября 2021 в 20:39
Ну да, ведь для этого надо развернуться на месте спиной к воротам, отставить зад, растопырить ноги и руки и чутко ловить касание с противником, чтобы потом с истошным воплем завалиться на газон, выпрашивая пенальти. Такое искусство не каждому дано, некоторым просто противно.
Id152079006
29 Ноября 2021 в 18:36
А сколько процентов мужского населения не так искусно как дзюбанутый работает рукой?
Elektronic71
29 Ноября 2021 в 20:08
Да хватит уже. Всё это был пиар, - дураку ясно. А вы все повелись. И уже сколько времени это обсуждаете. Они добились чего хотели. Дзюбу вспоминают все кому не лень.
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