Оздоев: 90% футболистов в России не смогут так принять мяч, как Дзюба

После восстановления от серьезной травмы полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал обширное интервью, в котором затронул множество тем. Одной из таковых стала игра его партнера по команде Артёма Дзюбы, который в последнее время часто подвергается критике.

Оздоев заявил, что он не согласен с негативными высказываниями о бывшем капитане сборной России. В разговоре со Sports.ru он объяснил, почему считает Дзюбу хорошим нападающим.

«Не знаю, с чего вообще пошло, что Дзюба – бревно. Я думаю, 90% футболистов в России не примут те мячи, которые принимает Артем, как он работает ногами», - подчеркнул Оздоев.

Также хавбек отметил рекорд лидера «Зенита» по голам РПЛ, который, по его мнению, не смог бы побить рядовой форвард.