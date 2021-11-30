​Вендел вернулся в общую группу «Зенита»

В последнем матче Премьер-лиги России против ЦСКА за «Зенит» не сыграл полузащитник Вендел. Ранее бразилец получил приличное рассечение ноги в поединке Лиги чемпионов против шведского «Мальмё».

Повреждение Вендела оказалось не слишком серьёзным, и он уже вернулся в общую группу. Об этом на своих страницах сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2021/2022 Вендел провёл за «Зенит» 21 матч. В них бразилец забил 4 гола и отдал 2 голевых паса на партнёров.

В 2021 календарном году «Зениту» осталось провести три матча. В чемпионате России команда Сергея Семака сыграет против «Ростова» и «Динамо», а в Лиге чемпионов – против «Челси».