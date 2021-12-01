​Какие матчи 17-го тура РПЛ можно будет посмотреть на «Матч ТВ»

По традиции за несколько дней до старта тура пресс-служба Премьер-лиги России опубликовала афишу игрового дня в телеграм-канале. Матчи семнадцатого тура растянутся на три дня – с пятницы по воскресенье включительно.

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире два матча. Речь идёт о поединке «Зенита» и «Ростова» (старт 3 декабря в 19:00 по московскому времени) и встрече «Локомотива» и «Урала» (4 декабря, 19:00).

Остальные шесть игр семнадцатого игрового дня можно будет посмотреть в прямом эфие на каналах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».

На текущий момент лидером Премьер-лиги России является «Зенит».