Петржела заявил, что арбитры начинают засуживать «Зенит» из-за лидерства в таблице РПЛ

Поединок между «Зенитом» и «Ростовом» в 17-м туре российской Премьер-лиги вызвал немало вопросов к работе арбитра Алексея Матюнина. Одним из тех, кто считает решения рефери ошибочными, стал бывший наставник питерской команды Властимил Петржела.

В интервью для «РБ Спорт» чешский специалист заострил свое внимание на том, что второй гол гостей поля нельзя было засчитывать. «Судьи начинают засуживать «Зенит», потому что он лидирует в таблице», - подчеркнул Петржела.

Уточним, что на данный момент подопечные Сергея Семака на пять очков опережают ближайшего преследователя, «Динамо», но у москвичей еще игра в запасе. На следующих выходных оба лидера первенства сойдутся в очной дуэли.