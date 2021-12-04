Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Ростовом», который завершился ничьей 2:2.

- Как вам матч «Зенита» с «Ростовом», когда уже к 25-й минуте питерцы проигрывали 0:2?

- У «Зенита» бывают матчи и достаточно часто, когда команда раскачивается, начинает не очень мотивированно играть. Футболисты выходят уверенные в легкой победе. Пытаются играть на мастерстве. Соперник им противопоставляет большой объем работы, единоборств. Такого «Зенит» не ожидает и попадает в проблемную ситуацию. Потом во втором тайме питерцы добавили, смогли перестроиться, что нечасто бывает, и создать сопернику проблемы. Хотя в целом «Зенит», хоть и сыграл вничью, проигрывая 0:2, все равно имел преимущество даже в первом тайме при не очень выразительной игре.

- Можно ли сказать, что «Зениту» повезло – на 86-й минуте мяч попал в штангу?

- Согласен, но я не сторонник рассматривать отдельные моменты. У «Зенита» их было намного больше, причем более железобетонных. В данном случае ничья заслуженная, потому что хозяева смогли перестроиться и добавить. Нужно отметить «Ростов», который дал бой, и судьба за это его наградила.

- «Зенит» же должен был учитывать, что ростовчанам отступать некуда.

- Не думаю, что командам нужна дополнительная мотивация, чтобы обыграть «Зенит», тем более на таком великолепном стадионе. Невзирая на турнирную таблицу, любой соперник приезжает в Питер сверхмотивированным и выжимает из себя все, что может.

- Главный спорный момент матча - гол Комличенко. Показалось, что еще на Венделе было нарушение, а потом Комличенко жестко сыграл против Ракицкого.

- С судейством происходят какие-то изменения, поэтому мне тяжело судить. Тем более, сейчас все можно посмотреть на видео в повторах с разных ракурсов. Что касается единоборства с Ракицким, год назад это считался чистейший фол. Комличенко смотрел на Ракицкого, а Ракицкий - на мяч. Когда игрок хочет бороться за мяч, он смотрит на мяч. Да, они могли столкнуться. Такое бывает. Но когда Комличенко смотрел на Ракицкого и играл явно в игрока, это очевидный фол. Наверное, судьи объяснят это по-другому.

- Многие считают, что пенальти, назначенный в ворота «Ростова», был спорный. А вам как показалось?

- Для меня это тоже неоднозначный момент. И еще попал рикошетом, вскользь. Повтор не дает точной оценки. И этот момент тоже можно оспаривать. Но я бы не стал уделять этому особое внимание. Одна результативная ошибка судьи туда, другая – сюда. Сыграли вничью в итоге.

- Тот факт, что ростовчане не смогли удержать победу, – это нехватка мастерства?

- Естественно, у «Ростова» мастерства недостаточно, чтобы противостоять «Зениту». Все относительно. С другой командой, возможно, счета 2:0 хватило бы. Но питерцы объективно сильнее, и это не в упрек «Ростову».

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- «Зенит» как-то невнятно проводит последние матчи. С «Мальмё» плохо сыграл. Можно ли сказать, что команда начинает подсаживаться?

- Насторожиться Семаку, конечно, можно но, по сути, вопросы команда решает. С «Мальмё» для кого-то игра была плохая, для кого-то хорошая. Результат достигнут, и это главное. Внутри чемпионата я не вижу глобальных проблем, а осечки бывают у любой команды. А насчет качества игры есть много разных мнений, и они не дают объективную оценку. Объективная оценка – это счет на табло. Тем более, осталось сыграть два матча - в чемпионате и еврокубках. До зимы клуб дотянет, а зимой, я думаю, будут какие-то изменения.

- Вы сказали, настораживаться рано, но если «Динамо» завтра выиграет у «Уфы», то вплотную подберется к «Зениту».

- Мне бы хотелось, чтобы не только «Динамо» но пара-тройка команд приблизилась, чтобы было интересно смотреть чемпионат. Такие невыразительные первые таймы, как в матче с «Ростовом», идут от неуверенности игроков «Зенита». Надо оценивать соперника более серьезно, и тогда таких таймов не будет. Если будет плотность в таблице и каждая потеря очков будет равноценна потере чемпионства, тогда мотивация будет выше. Другого способа их мотивировать нет.

Елена Григорьевская