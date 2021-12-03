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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Зенит» - «Ростов»

03 Декабря 2021 • 13:59 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1.23 6.50 12.00
Через 4 ч. 49 мин.

Программа матчей 17-го тура российской Премьер-лиги откроется игрой в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Ростов». Своими ожиданиями от поединка поделился экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Прогноз: 3:0. «Зенит» выше классом и должен уверенно побеждать. Важно сохранить отрыв, проблем с настроем возникнуть не должно», - передает слова аналитика Sportbox.

Футболисты «Зенита» и «Ростова» выйдут на газон «Газпром Арены» сегодня, 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Подробная текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ после 16 туров. Команда Сергея Семака опережает ближайшего конкурента на четыре балла. «Ростов» располагается на 11-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Александр Бубнов
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03.12  19:00 Зенит ... Ростов 1.38 5.4 7.6
04.12  14:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
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Сегодня, 03 Декабря
13:59 · Россия. Премьер-лига
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