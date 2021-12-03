Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Зенит» - «Ростов»

Программа матчей 17-го тура российской Премьер-лиги откроется игрой в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Ростов». Своими ожиданиями от поединка поделился экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Прогноз: 3:0. «Зенит» выше классом и должен уверенно побеждать. Важно сохранить отрыв, проблем с настроем возникнуть не должно», - передает слова аналитика Sportbox.

Футболисты «Зенита» и «Ростова» выйдут на газон «Газпром Арены» сегодня, 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Подробная текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ после 16 туров. Команда Сергея Семака опережает ближайшего конкурента на четыре балла. «Ростов» располагается на 11-й строчке.