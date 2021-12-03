​Судья простил Ракицкого, не удалив его с поля

Матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Ростовом», открывающий 17-й тур Премьер-лиги России, получается событийным и интересным. После первого тайма гости из Ростова-на-Дону выигрывают со счётом 2:1.

Второй гол ростовчан провёл Николай Комличенко, которому удался эффектный удар с полулёта. Перед нанесением результативного удара Комличенко оттолкнул Ярослава Ракицкого, но арбитр нарушения правил не усмотрел, посчитав, что форвард играл корпусом в корпус, что разрешено правилами.

А вот Ярослав Ракицкий получил жёлтую карточку за эмоции. После этого украинец выругался в адрес арбитра, что было отчётливо слышно, но Алексей Матюнин простил защитника «Зенита», не став удалять его с поля.

Следить за матчем «Зенит» - «Ростов» можно в текстовой трансляции.