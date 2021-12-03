Кафанов: «Зенит» по ходу второго тайма был ближе к победе, чем мы к ничьей»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Зенитом» (2:2).

- Первый тайм был лучше, скажем так, больше было таких атак опасных, которые мы создали у ворот «Зенита». Дело даже не в том, что мы два гола забили. Больше таких ударов не было, просто хорошо выходили после того, как отбирали мяч. Во втором тайме у нас это не получалось. Мы больше оборонялись и забирали мяч, не могли правильно распорядиться. «Зенит» тут же его отбирал, и нам снова приходилось обороняться. Очень тяжелый второй тайм.

- Если бы вам до игры сказали, что будете вести 2:0 и будет 2:2 в итоге. Согласились бы на такой результат?

- Расстроился бы и не согласился. Если бы до игры. Сейчас по окончанию матча, думаю, что все-таки сегодня «Зенит» по ходу второго тайма был ближе к победе, чем мы к ничьей.

- Можете объяснить, почему в центре поля вышел Виктор Мелёхин, а не Данила Сухомлинов, у которого побольше опыта?

- Долго думали. Во-первых, в тех играх, когда выходил Мелёхин, на тренировках… он в сложных ситуациях находит правильные решения. Хотя это не его позиция, но он всегда находит правильные решения. Часто находит. Потом стандарты. «Зенит» больше всех в этом году забил со стандартов, восемь голов с угловых, три со штрафных, нам тоже не хватало футболистов, которые вверху играют. Он должен помочь, когда мы стандарты исполняли у ворот соперника. И потом в юношах он играл на этой позиции, поэтому она не такая уж незнакомая.

- Вы показывали Песьякову перед пенальти, что Клаудиньо будет бить в левый угол?

- Да.