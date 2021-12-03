Титов дал прогноз на матч «Зенит» - «Ростов»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от поединка 17-го тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Ростовом». Матч состоится на стадионе «Газпром Арена».

По мнению эксперта, гости не смогут ничего противопоставить подопечным Сергея Семака.

«Сыграю «Зенит» с форой (-1,5) мяча. Не знаю, забьет ли «Ростов», но свои 2-3 мяча «Зенит» наверняка организует», - цитирует Титова «РБ Спорт».

Матч пройдет сегодня, 3 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

По итогам 16 туров «Зенит» уверенно лидирует в таблице РПЛ, а «Ростов» располагается на 11-й строчке.