Фанаты «Ростова» поддержали болельщиков ЦСКА и посмотрят только часть матча с «Зенитом»

Фанаты российских клубов поддерживают задержанных болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом». «Армейские» фанаты решили бойкотировать выездной матч своей команды против «Крыльев Советов» и проведут на трибуне лишь несколько минут, после чего организованно покинут стадион. Их примеру последуют также ультрас «Спартака» и «Крыльев Советов».

Фанаты «Ростова» присоединяются к акции и поедут в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом», чтобы посмотреть 19 минут и 30 секунд игры, после чего покинут сектор. Об этом говорится в заявлении фанатов «Ростова» в сети «ВКонтакте».

Напомним, что после матча ЦСКА с «Зенитом» полиция задержала сращу 408 болельщиков.