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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» на матчах с «Ростовом» и «Челси» может заполнить стадион наполовину

01 Декабря 2021 • 19:21 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1.23 6.50 12.00
03.12 19:00

Роспотребнадзор согласовал увеличение пропускной способности на спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Борис Пиотровский, являющийся вице-губернатором города.

Если в Москве пропускную способность увеличили до 70% от общей вместимости, то в Санкт-Петербурге – до 50%.

Таким образом, «Зенит» на обоих декабрьских матчах может заполнить «Газпром Арену» наполовину. 3 числа «сине-бело-голубые» примут «Ростов» в чемпионате, а 8 декабря – «Челси» в Лиге чемпионов.

Ранее «Зениту» было позволено заполнять домашний стадион на 30%.

Добавим, что «Зенит» лидирует в чемпионате России после шестнадцати сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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