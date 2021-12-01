​«Зенит» на матчах с «Ростовом» и «Челси» может заполнить стадион наполовину

Роспотребнадзор согласовал увеличение пропускной способности на спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Борис Пиотровский, являющийся вице-губернатором города.

Если в Москве пропускную способность увеличили до 70% от общей вместимости, то в Санкт-Петербурге – до 50%.

Таким образом, «Зенит» на обоих декабрьских матчах может заполнить «Газпром Арену» наполовину. 3 числа «сине-бело-голубые» примут «Ростов» в чемпионате, а 8 декабря – «Челси» в Лиге чемпионов.

Ранее «Зениту» было позволено заполнять домашний стадион на 30%.

Добавим, что «Зенит» лидирует в чемпионате России после шестнадцати сыгранных туров.