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Семак: «О судействе или хорошее, или ничего, лучше ничего не буду говорить»

03 Декабря 2021 • 21:44 Комментировать
Зенит
2:2
Ростов
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (2:2) высказался насчет судейства.

- О чем вы после свистка говорили с Матюниным? Были ли какие-то вопросы к нему, кроме малого количества добавленного времени?

- По добавленному времени. Что касается вопросов, я стараюсь не касаться  судейства, я думаю, что есть органы, которые разберут, поэтому или хорошее, или ничего. Лучше ничего не буду говорить.

- Вопрос про второй гол, не про судейский момент, а вопрос про Вендела. Часто происходят ситуации, когда его чуть-чуть касаются, он сразу выключается из эпизода и начинает предъявлять претензии судье. Видите ли в этом проблему? Согласны, что это происходит часто? Если да, как с этим бороться?

- Что касается судейства как такового, то когда судья изначально ставит какую-то планку борьбы и ее придерживается, то игроки ее более-менее понимают, а когда ее нет, то нервозность, которая присутствует у игроков на протяжении всего матча, мешает заниматься прямым делом, играть в футбол, для тренеров - думать об игре, а не о судействе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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