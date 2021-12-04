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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов: «Ничья с «Ростовом» может аукнуться «Зениту»

04 Декабря 2021 • 10:12 Комментировать
Зенит
2:2
Ростов
окончен

Экс-защитник «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о результате вчерашнего поединка между «Зенитом» и «Ростовом». Петербургский коллектив потерял важные очки на своем поле, сыграв вничью с «жёлто-синими» со счетом 2:2.

«Эта ничья может аукнуться чемпиону. Нельзя сказать, что это «Ростов» переиграл хозяев. Они сами виноваты. Результат полностью на их совести», - передает слова аналитика Sportbox.

После этой ничьей подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнирной таблице российского чемпионата. Идущее вторым «Динамо» может сократить отставание до двух очков, если одержит победу в домашнем матче с «Уфой». Игра пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 5 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Александр Бубнов
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