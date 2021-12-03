Семак поддержал акцию протеста болельщиков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (2:2) высказался насчет акции болельщиков, которые на 60-й минуте покинули «Вираж».

- Почему пенальти был Клаудиньо, потому что в тот момент были на поле Дзюба, Азмун, Ракицкий?

- Что касается Ярослава, он очень редко бьет пенальти, та ситуация была форс-мажорная. Что касается пенальтиста, и Артём не забил, и Сердар не забил, играя за сборную. Поэтому сегодня у нас штатным пенальтистом был Клаудиньо.

- Сегодня после 60-й минуты «Вираж» ушел. Насколько это могло повлиять на то, что было тяжело в конце? Может быть, моментов недостаточно создали, или это не сильно повлияло? Как относитесь к этой акции?

- Конечно, повлияло, потому что болельщики - это 12-й игрок, и всегда гостям сложно при той атмосфере, которую создают наши болельщики. Отношусь я, как большинство людей, что обобщать и держать то, что произошло после матча, абсолютно неправильно. То количество людей, которое просто сидело и ждало на трибуне… поставили людей в такую ситуацию, что они просто не хотят ходить при такой организации на футбол и поддерживать свои клубы, поэтому я понимаю болельщиков, понимаю, что футбол - для болельщиков и фанатов. Есть определенные правила, но все это можно решать другим способом, тем более, что беспорядков на нашем матче против ЦСКА не было. Были только фаеры, насколько я знаю. То, что произошло, это очень и очень странно. То, что болельщики обращают внимание своей акцией внимание к этой проблеме, этому вопросу - это факт. Они показывают, меняются, говорят на тему тех событий, которые были и какие случаются в нашем чемпионате. Внимание они обратили, это точно. Я за болельщиков, которые приходят и поддерживают свои команды, естественно, не нарушая правила.