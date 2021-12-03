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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанаты 10 клубов РПЛ поддержали протест фанатов ЦСКА

03 Декабря 2021 • 16:40 Комментировать (1)
Зенит
...
Ростов
1.25 7.00 12.00
Через 1 ч. 58 мин.

Активные фанаты ЦСКА намерены выразить свой протест по мотивам истории с задержанием более четырёхсот человек после игры с «Зенитом». Поклонники московских «армейцев» покинут трибуну на гостевом матче против «Крыльев Советов» 4 декабря в момент, когда на таймере матча будет 19 минут и 11 секунд.

К акции присоединились и активные фанатов других клубов Премьер-лиги, которые выразили свою солидарность.

На текущий момент протест фанатов ЦСКА поддержали фанаты «Крыльев Советов», «Спартака», «Рубина», «Ростова», «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Урала», «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».  

Стоит сказать, что активные фанаты разных клубов будут уходить со своих секторов в разное время матчей.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ibray
03 Декабря 2021 в 16:58
Не проще просто не ходить на Зенит? Зачем покупать билеты? Покупать трансляции? Смотреть хайлайты. Даже в новости об этом клубе не заходите. Просто игнорьте Зенит по максимуму, как я.
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03.12  19:00 Зенит ... Ростов 1.38 5.4 7.6
04.12  14:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
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