​Фанаты 10 клубов РПЛ поддержали протест фанатов ЦСКА

Активные фанаты ЦСКА намерены выразить свой протест по мотивам истории с задержанием более четырёхсот человек после игры с «Зенитом». Поклонники московских «армейцев» покинут трибуну на гостевом матче против «Крыльев Советов» 4 декабря в момент, когда на таймере матча будет 19 минут и 11 секунд.

К акции присоединились и активные фанатов других клубов Премьер-лиги, которые выразили свою солидарность.

На текущий момент протест фанатов ЦСКА поддержали фанаты «Крыльев Советов», «Спартака», «Рубина», «Ростова», «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Урала», «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».

Стоит сказать, что активные фанаты разных клубов будут уходить со своих секторов в разное время матчей.