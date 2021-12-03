Неожиданная осечка чемпиона: четыре игрока «Зенита», которые провалили матч против «Ростова

Оценки футболистам Сергея Семака

«Ростов» дал бой на «Газпром Арене», серьёзно удивив экспертов и букмекеров. Все были уверены чуть ли не в разгромной победе чемпиона, но в итоге случилась результативная ничья с двумя красивыми голами. «Зенит» же в боевом составе выдал явно не лучший матч, дав отличный шанс преследователям.

Статистика: удары по воротам – 11:3, в створ – 3:2, владение мячом - 67:33, угловые – 6:2. Из-за кого же «Зенит» не смог переиграть «Ростов»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ – 5,0. Ни одного спасения не совершил Михаил Кержаков, дважды пропустив за 2 удара в створ. И если по пенальти вопросов нет, то в случае с голом Комличенко Михаил явно потерял ворота.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,5. Очень много угроз приходило с фланга Караваева. Вместе с Чистяковым упустил Алмквиста, убежавшего на пенальти, а в конце матча из-под Вячеслава опасно навешивал Калинин, и Азмун чуть не срезал мяч в свои ворота. Также Караваева дважды прошли на дриблинге.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 7,0. Настоящий плеймейкер «Зенита» и даже голевое единоборство, проигранное Комличенко (оставим решение за арбитром), не может снизить оценку Ракицкому. Ярослав 108 раз касался мяча (больше всех) и постоянно играл на обострение. 4 опасных кросса, 3 ключевые передачи, 2 удачные обводки и 1 удар в перекладину в активе Ярослава сегодня.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 3,5. Не попал в игру Чистяков. Потерял позицию и привёз пенальти. Имея в пассиве жёлтую карточку продолжал играть грубо, во избежание удаления был заменён ещё в первом тайме

ДУГЛАС САНТОС – 6,0. Не самый яркий матч Дугласа. По традиции хорошо комбинировал с Клаудиньо и Венделом, но по-настоящему опасную атаку разогнал лишь однажды, пустив в прорыв Малкома.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о. Загубил прекрасный момент, получил жёлтую карточку и был заменён в перерыве.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 6,5. Далер успевал и в атаке, и в обороне. Совершил три отбора, дважды остановив Байрамяна, ударно начавшего матч, выиграл 7 единоборств из 10. Отличной скидкой Кузяев сделал атаку «Зенита» голевой, в такт сыграв на Клаудиньо.

ВЕНДЕЛ – 5,5. Большой объём работы выполнил, регулировал темп питерских атак, но в обострении редко принимал участие. 62 передачи из 67 достигли адресата (лучший результат среди атакующих игроков), но всего 1 стала ключевой в развитии атаки.

МАЛКОМ – б/о. Запомнился только опасным прострелом на Ерохина, но ту атаку всё-таки придумал Дуглас Сантос.

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КЛАУДИНЬО – 8,5. Король матча, принесший «Зениту» ничью. Идеально открывался, просто замучив Терентьева своими перемещениями. Выиграл 4 единоборства из 5, двумя ударами забил два гола, дважды шёл в дриблинг – дважды удачно.

АРТЁМ ДЗЮБА – 4,5. Катастрофический матч для Дзюбы, который в связке с тремя бразильцами обычно выглядит неплохо. Артём отдал всего 6 точных передач, и выиграл всего 2 единоборства из 6. Баштуш и Осипенко наглухо выключили Дзюбу из игры.

ДЕЯН ЛОВРЕН – б/о.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – б/о.

СЕРДАР АЗМУН – 6,5. Иранец активно вошёл в игру, за 45 минут приняв участие в большем количестве атак, чем Дзюба за 84. Дважды бил по воротам, дважды поддерживал наступление обостряющей передачей. Но в концовке чуть не забил в свои, помогая обороне.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – б/о.

Откровенно не получился матч у Артёма Дзюбы, Малкома, Александра Ерохина и Дмитрия Чистякова. Последнему хватило всего 37 минут, чтобы убедить Сергея Семака в необходимости замены. Отметим, что явно не лучший свой матч провели Михаил Кержаков и Вячеслав Караваев.