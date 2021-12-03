Азмун: «Никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поговорил о своём будущем, но при этом не дал конкретного ответа.

В ответ на вопрос клубной пресс-службы о дальнейших планах иранец ответил, что все хотят играть в лидирующих лигах и добиваться профессионального роста. «Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь», - заявил Азмун.

Три года назад питерский клуб заплатил «Рубину» 12 млн евро за иранского игрока. Сейчас он оценивается в 25 млн евро, но «Зенит» может ничего за него не выручить, ведь в конце сезона 26-летний футболист станет свободным агентом, если не продлит контракт с чемпионами России.