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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Азмун: «Никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь»

03 Декабря 2021 • 00:09 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1.23 6.50 12.00
Через 17 ч. 39 мин.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поговорил о своём будущем, но при этом не дал конкретного ответа.

В ответ на вопрос клубной пресс-службы о дальнейших планах иранец ответил, что все хотят играть в лидирующих лигах и добиваться профессионального роста. «Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь», - заявил Азмун.

Три года назад питерский клуб заплатил «Рубину» 12 млн евро за иранского игрока. Сейчас он оценивается в 25 млн евро, но «Зенит» может ничего за него не выручить, ведь в конце сезона 26-летний футболист станет свободным агентом, если не продлит контракт с чемпионами России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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