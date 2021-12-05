«Парни, мы с вами, но так надо»: Болельщики «Динамо» ушли со стадиона

Болельщики московского «Динамо» поддержали акцию протеста российских фанатов и покинули сектор в перерыве домашнего матча 17-го тура Премьер-лиги против «Уфы». На трибуне остался только плакат «Парни, мы с вами, но так надо».

Таким образом, ультрас «бело-голубых» поддержали болельщиков ЦСКА, которые неделю назад вынуждены были оставаться на трибуне после игры с «Зенитом», после чего 408 любителей футбола оказались в автозаках и отделениях полиции.

В 17-м туре акцию с досрочным уходом со стадионов поддерживают болельщики 10 клубов РПЛ.

Напомним, что после первого тайма «Динамо» обыгрывает «Уфу» со счетом 1:0. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.