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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Парни, мы с вами, но так надо»: Болельщики «Динамо» ушли со стадиона

05 Декабря 2021 • 17:39 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Уфа
1.53 4.30 6.20
2-й тайм

Болельщики московского «Динамо» поддержали акцию протеста российских фанатов и покинули сектор в перерыве домашнего матча 17-го тура Премьер-лиги против «Уфы». На трибуне остался только плакат «Парни, мы с вами, но так надо».

Таким образом, ультрас «бело-голубых» поддержали болельщиков ЦСКА, которые неделю назад вынуждены были оставаться на трибуне после игры с «Зенитом», после чего 408 любителей футбола оказались в автозаках и отделениях полиции.

В 17-м туре акцию с досрочным уходом со стадионов поддерживают болельщики 10 клубов РПЛ.

Напомним, что после первого тайма «Динамо» обыгрывает «Уфу» со счетом 1:0. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Комментарии (1)
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ингерман
05 Декабря 2021 в 18:11
ай болелы-динамо.. переодетыя шо ле.. )))
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