Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился впечатлениями от матча с «Уфой», а также порассуждал о чемпионской гонке «бело-голубых».

- Как вам прошедшая игра с «Уфой»?

- Я ожидал большего. Все-таки «Динамо» получило численное преимущество уже на пятой минуте, а затем был удален и второй футболист гостей. Я надеялся, что хозяева больше забьют. Все-таки иметь такое преимущество – это очень много, и такое редко бывает в матчах высокого уровня. А динамовцы держали болельщиков в напряжении почти всю игру – второй мяч они забили в концовке. Мне это не очень понравилось. Самое интересное, что «Динамо» неважно играет, когда имеет численное преимущество. Причем не первый год такая тенденция. Вчера я надеялся на более солидное игровое преимущество хозяев. Да, «Уфа» показывает приличный футбол, шесть туров не проигрывает, но «бело-голубые» борются за чемпионство и находятся на второй строчке в таблице. Они должны в таких ситуациях спокойно разбираться с соперниками.

- Ходили разговоры про возможный переход Агаларова в «Динамо». Он вас вчера впечатлил?

- Хороший нападающий. Главное – забивной. Для любого тренера такой игрок на вес золота. У меня есть такая теория, что для каждого футболиста, а форварда тем более, есть своя команда. Много примеров, когда игрок в одной команде забивает очень много, а потом уходит на повышение и уже не забивают столько мячей, как раньше. За исключением мировых звезд, как Месси. Дай бог, чтобы у Агаларова получилось в «Динамо», если переход состоится. Все-таки цели у «бело-голубых» совсем другие, чем у «Уфы».

- Но есть пример Соболева, который перешел в «Спартак», забивает и попал в сборную.

- Да, но он много пенальти бьет. А любой нападающий ценится, если забивает с игры.

- Во втором матче подряд забивает Макаров. Он уже освоился в «Динамо»?

- Это хорошее приобретение. У него очень хорошая левая нога. Второй гол он положил шикарнейший. Это его фишка, потому что он левша, а играет справа. Он ушел в центр и нанес удар в дальний угол. Что говорит о хорошем техническом оснащении футболиста. Приобретение Макарова - это большой плюс. Тем более и по возрасту он подходит под эту команду. Чем стабильнее он будет играть, тем больше раскроется как футболист.

- Вас больше радует игра «Динамо» или результаты?

- Когда совпадает и игра, и результат – это самое лучшее, что может быть. Болельщики приходит посмотреть зрелищную игру. Они не только побед хотят, но и красивую игру. Понятно, что любая команда работает на результат, но я и сам старался, когда работал, чтобы команда показывала хороший футбол. Это привлекает больше зрителей на трибуны.

- В следующем тура «Динамо» играет с «Зенитом» за первое место. Какие мысли по поводу предстоящего матча?

- Игра предстоит сложная. У «Зенита» не будет Ракицкого. Но питерцы все равно хорошо укомплектованы. Однако, если будет холодная погода, то легионеры гостей могут замерзнуть. Все-таки в Питере они играют под крышей. Я жду хороший футбол. Надо уходить на длительный перерыв на первом месте. Возможно, это ключевая игра всего чемпионата для этих двух команд.

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- Можете сравнить игру «Зенита» и «Динамо». Чья игра вам больше симпатична?

- У «Динамо» мне нравится молодежь. Пацаны хотят себя показать. Это всегда импонирует. У «Зенита» более опытная команда, которая играет на мастерстве. А хозяевам нечего терять. Если они не испугаются, а я на это надеюсь, то могут победить. Если они будут играть так, как в первые пятнадцать минут второго тайма в Питере, то выиграют. Я в этом уверен.

- Как оцените прошедшие семнадцать туров для «Динамо»?

- Если брать все последние чемпионаты, то в последний раз на втором месте команда была где-то в середине 90-х годов. Очень хочется, чтобы «Динамо» наконец-то заняло хотя бы второе место. Все-таки команда молодая, а молодежи свойственна нестабильность. «Зенит» в этом плане более опытен, там выступают игроки сборных. Но всегда хочется надеяться на лучшее.

Елена Григорьевская