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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин: «Ничего не читаю и советую нашим игрокам тоже ничего не читать»

06 Декабря 2021 • 16:53 Комментировать (1)
Динамо Москва
2:0
Уфа
окончен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин на клубном канале в YouTube поговорил о чемпионской гонке и пригласил болельщиков на матч с «Зенитом».

- В первом тайме было больше подходов к твоим воротам, но, тем не менее, ты отыграл на ноль. Клуб Яшина все ближе. Думаешь об этом?

- Обычно, чем ближе, тем сложнее. Надеюсь, в нашей ситуации так не будет. Как можно скорее мне бы хотелось туда попасть, но стараюсь об этом не думать. В первую очередь для нас важен командный результат, важно подниматься по турнирной таблице, побеждать и двигаться дальше. Пропускаем или нет, это не так важно. Это дополнение и приятный бонус к любому из матчей.

- Давил ли на команду тот факт, что все говорили о том, что есть шанс максимально приблизиться к «Зениту», если обыграете «Уфу»?

- Если честно, я ничего не читаю, и я советую нашим игрокам тоже ничего не читать, потому что чем больше ты выигрываешь, чем выше поднимаешься, тем больше о тебе и команде говорят, а это не всегда положительно играет в этой ситуации. Поэтому нужно меньше читать и больше работать, выкладываться и разбирать матчи, готовиться к матчам и правильно играть. Это, наверное, самое главное. И, конечно же, очень важен настрой перед каждым матчем, чтобы не оступаться.

- Вы в двух очках от «Зенита», и следующий матч будет за первое место перед зимним перерывом.

- Я сейчас узнал, что 70% болельщиков смогут прийти и поддержать нашу команду. Я очень надеюсь, что наши болельщики придут на матч, будут болеть и переживать за нас как никогда. Ну а мы постараемся показать свою лучшую игру в последнем матче в этом году. Дальше будет что будет. Приходите на стадион, поддержите нашу команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
06 Декабря 2021 в 17:53
я думал про книги, мол, я не читаю ничего и вам не советую.....типа мракобесом быть лучше)))) а здесь про счета других матчей...
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